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Семин прокомментировал слухи об отставке из «Локомотива»

Семин прокомментировал слухи об отставке из «Локомотива»
Eurosport

1 час назад

Юрий Палыч так просто не сдается.

6 декабря «Локомотив» крупно уступил тульскому «Арсеналу», и уже на следующий день появились слухи об уходе Юрия Семина с поста главного тренера. Об этом сообщил журналист Василий Конов.

Семин лично опроверг слухи.

«Это все бред, я не вижу оснований подавать в отставку», – приводит слова Палыча «Р-Спорт».

  • У «Локо» лишь одна победа в девяти последних матчах.
  • В РПЛ железнодорожники проигрывают лидирующему «Зениту» 11 очков.
  • «Локо» потерял шансы на евровесну за тур до окончания группового этапа ЛЧ.

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