6 декабря «Локомотив» крупно уступил тульскому «Арсеналу», и уже на следующий день появились слухи об уходе Юрия Семина с поста главного тренера. Об этом сообщил журналист Василий Конов.

Семин лично опроверг слухи.

«Это все бред, я не вижу оснований подавать в отставку», – приводит слова Палыча «Р-Спорт».

У «Локо» лишь одна победа в девяти последних матчах.

В РПЛ железнодорожники проигрывают лидирующему «Зениту» 11 очков.

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