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Семин прокомментировал слухи об отставке из «Локомотива»
Юрий Палыч так просто не сдается.
6 декабря «Локомотив» крупно уступил тульскому «Арсеналу», и уже на следующий день появились слухи об уходе Юрия Семина с поста главного тренера. Об этом сообщил журналист Василий Конов.
Семин лично опроверг слухи.
«Это все бред, я не вижу оснований подавать в отставку», – приводит слова Палыча «Р-Спорт».
- У «Локо» лишь одна победа в девяти последних матчах.
- В РПЛ железнодорожники проигрывают лидирующему «Зениту» 11 очков.
- «Локо» потерял шансы на евровесну за тур до окончания группового этапа ЛЧ.
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