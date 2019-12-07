Фанаты «Спартака» обратились в следственный комитет с просьбой проверить заявление Запашного

Фанаты московского «Спартака» обратились в следственный комитет Санкт-Петербурга с просьбой проверить высказывание дрессировщика Эдгара Запашного о том, что он «ввел бы ОМОН, покрошил бы этих болельщиков [оскорблявших Дзюбу]. Попереломал бы части тела».

«Я написал заявления в СК и прокуратуру по Санкт–Петербургу с просьбой провести процессуальную проверку в отношении Эдгарда Запашного и дать правовую оценку его действиям по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 282 Уголовного кодекса РФ, а также статьи 20.3.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Так как публикация была в питерском издании, проверка будет производиться по месту совершения деяния. В социальных сетях приложил изображения, что эти обращения были приняты. Отправка заявления с телефона занимает пару минут, это может сделать каждый. Со вчерашнего дня люди просят шаблон в почту. Но сколько из них подали, я не знаю. Десятки болельщиков обратились», – приводит слова болельщика клуба Олега Семенова РИА «Новости».

Дзюба подвергся оскорблениям фанатов сборной России на матче с Сан-Марино.

Артем после матча сразу ушел в подтрибунное помещение.

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