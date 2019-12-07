Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн заявил, что клуб с пониманием относится к акции болельщиков.

6 декабря фанатская группировка «Фратрия» призвала болельщиков других команд уйти с трибун на 30-й минуте матчей 19-го тура матчей РПЛ и продемонстрировать протест против давления органов правопорядка на футбольных фанатов: перед игрой «Зенит» – «Спартак» московских болельщиков массово задерживали, а заводящему красно-белых на полтора года запретили посещать футбольные арены.

«Мы относимся к акции с пониманием. Мы не хотим, чтобы повторялось такое, как в Питере. Мы поддержали нашего заводящего юридически, по троим другим задержанным такая помощь невозможна, они уже завтра выходят.

Позитивный случай, что болельщики 16 клубов объединились, это хорошо. Когда делает один клуб, то внимания мало, а когда все, это имеет большой вес», – приводит слова Цорна РИА «Новости».

Матч «Спартак» – «Ростов» пройдет 8 декабря и начнется в 19:00 по московскому времени.

Москвичи занимают девятую строчку, ростовчане на пятом месте.

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