ЦСКА в матче 19-го тура чемпионата России сыграл вничью с «Краснодаром» – 1:1.

Игра прошла при откровенно спорном судействе бригады Василия Казарцева. В одном из эпизодов главный арбитр не поставил очевидный пенальти за фол на Федоре Чалове.

В другом – засчитал спорный гол армейцев: перед точным выстрелом Ивана Облякова полузащитник гостей Константин Кучаев нарушил правила на страйкере «быков» Ари.

«В моменте с голом Облякова было нарушение на Ари. Бразилец подставился, но он имел право на это, он владел мячом. Толкать Ари можно, но только в плечо. Тут же толчок в спину. Засчитать гол – ошибочное решение арбитра. Смотрели еще полчаса телевизор, это же элементарно, все это говорит о том, что судьи у нас необразованны», – уверен бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов.

Наконец, Казарцев назначил очень спорную пенку в ворота ЦСКА: в ходе предголевой ситуации Ари подыграл себе рукой, а потом упал после контакта с Обляковым. Арбитр обратился к VAR, но оставил решение в силе, предъявив Облякову желтую карточку.

После игры главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко не сдержал эмоций и выругался на арбитра: «И ты сейчас ****** [фигней] занимаешься». Видео спича Гончаренко можно увидеть по ссылке.

С резкой критикой в адрес главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова выступил президент ЦСКА Евгений Гинер: «Господин Егоров – конченый негодяй. Не понимаю, что там происходит, но это беспредел. Мы поднять чемпионат России не сможем и играть на чемпионатах Европы и мира не будем, пока господин Егоров не уволится. А лучше не уволится, а застрелится. До этих пор мы ничего не изменим.

Реформа, которую сделает Ашот Рафаилович Хачатурянц, уверен, что [он] все сделает хорошо. Но сначала этот негодяй должен сделать то, что я сказал. Мы провели встречу с Дюковым о судействе, встреча была абсолютно продуктивной. Мы все, что должно быть, обсудили. Но пока Хачатурянц не зашел в управление и этой историей управляет негодник, происходит то, что происходит. И вся страна это видела. ЦСКА – молодая команда, выступает нормально, и я доволен. Но когда эту молодую команду судят те, кто не может, не умеет и все портит, мне [это] не особо нравится».

После 19 туров ЦСКА набрал 34 очка и занимает третью строчку в турнирной таблице. «Краснодар» идет вторым с 35-ю баллами.

Лидирует «Зенит», на счету сине-бело-голубых 45 очков.

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