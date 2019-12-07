Президент ЦСКА Евгений Гинер подверг жесточайшей критике главу департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова.

«Господин Егоров – конченый негодяй. Не понимаю, что там происходит, но это беспредел. Мы поднять чемпионат России не сможем и играть на чемпионатах Европы и мира не будем, пока господин Егоров не уволится. А лучше не уволится, а застрелится. До этих пор мы ничего не изменим.

Реформа, которую сделает Ашот Рафаилович Хачатурянц, уверен, что [он] все сделает хорошо. Но сначала этот негодяй должен сделать то, что я сказал. Мы провели встречу с Дюковым о судействе, встреча была абсолютно продуктивной. Мы все, что должно быть, обсудили.

Но пока Хачатурянц не зашел в управление и этой историей управляет негодник, происходит то, что происходит. И вся страна это видела. ЦСКА молодая команда, выступает нормально, и я доволен. Но когда эту молодую команду судят те, кто не может, не умеет и все портит, мне [это] не особо нравится», – приводит слова Гинера Sport24.

Поводом к критике Егорова стало судейство Василия Казарцева в матче «Краснодар» – ЦСКА.

Арбитр не поставил в ворота «быков» пенальти за фол на Федоре Чалове и назначил 11-метровый в ворота армейцев, хотя Ари в предголевой ситуации подыграл себе рукой.

2 спорных гола и непоставленный пенальти на Чалове. Судейский скандал в матче «Краснодар» – ЦСКА

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