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Гончаренко – арбитру после матча с «Краснодаром»: «И ты сейчас ****** [фигней] занимаешься»
Виктор не сдержался во второй раз в сезоне.
Главный арбитр ЦСКА Виктор Гончаренко после окончания матча против «Краснодара» (1:1) подошел к бригаде арбитров и выразил недовольство их работой.
В эфир попала одна из фраз белорусского тренера. «И ты сейчас ****** [фигней] занимаешься», – сказал Гончаренко Василию Казарцеву.
- Гончаренко уже вел себя некорректно по отношению к судьям в сезоне-2019/20. В перерыве матча против «Сочи» он несколько раз матерно выразился в общении со Станиславом Васильевым.
- По итогам разбора того эпизода Гончаренко был наказан одним матчем дисквалификации условно.
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