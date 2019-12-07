Главный арбитр ЦСКА Виктор Гончаренко после окончания матча против «Краснодара» (1:1) подошел к бригаде арбитров и выразил недовольство их работой.

В эфир попала одна из фраз белорусского тренера. «И ты сейчас ****** [фигней] занимаешься», – сказал Гончаренко Василию Казарцеву.

Гончаренко уже вел себя некорректно по отношению к судьям в сезоне-2019/20. В перерыве матча против «Сочи» он несколько раз матерно выразился в общении со Станиславом Васильевым.

По итогам разбора того эпизода Гончаренко был наказан одним матчем дисквалификации условно.

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