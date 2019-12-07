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Ультрас «Црвены Звезды» поддержали акцию российских болельщиков против действий полиции

Ультрас «Црвены Звезды» поддержали акцию российских болельщиков против действий полиции
Eurosport

27 мин. назад

Отличный жест от друзей «Спартака».

Фанаты «Црвены Звезды» поддержали акцию российских болельщиков, направленную против действий правоохранительных органов.

Во время игры 20-го тура чемпионата Сербии ультрас «Црвены» вывесили на трибуне баннер со словами «Фанат – не преступник!» Ранее такая же растяжка появилась на матче РПЛ между «Зенитом» и «Динамо».

  • По ходу 19-го тура РПЛ фанаты ряда клубов ушли с трибун на 30-й и 40-й минутах своих матчей.
  • К акции присоединились болельщики «Зенита», «Динамо», «Арсенала», «Локомотива» и других команд.

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