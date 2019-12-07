Фанаты «Црвены Звезды» поддержали акцию российских болельщиков, направленную против действий правоохранительных органов.

Во время игры 20-го тура чемпионата Сербии ультрас «Црвены» вывесили на трибуне баннер со словами «Фанат – не преступник!» Ранее такая же растяжка появилась на матче РПЛ между «Зенитом» и «Динамо».

По ходу 19-го тура РПЛ фанаты ряда клубов ушли с трибун на 30-й и 40-й минутах своих матчей.

К акции присоединились болельщики «Зенита», «Динамо», «Арсенала», «Локомотива» и других команд.

В РПЛ фаны ушли с игр в поддержку заводящего «Спартака». Как отреагировали тренеры, Кремль и Шнуров

Подписывайся на нас Вконтакте