За последние два месяца «Спартак» набрал восемь очков и забил всего пять мячей, но фанаты спокойны. Они уже смирились, что этот сезон потерян, но знают, что дальше будет лучше. Все дело в Доменико Тедеско – молодом немце, который должен все изменить. Откуда такая слепая вера? Новый коуч заставляет фанов сравнивать себя с Каррерой, а это самый святой персонаж для спартаковской публики.

Есть пять главных факторов, которые объединяют Доменико и Массимо.

Оба пришли после слабого местного

Дмитрий Аленичев испепелял русское подземелье с «Арсеналом» и мечтал вернуть «Спартаку» фирменный стиль, но запомнился лишь серыми матчами, беззубым расставанием с Романом Широковым, пятым местом в Премьер-лиге и чудовищным вылетом от андердогов с Кипра. Логично, что европейского коуча, который сменил поплывшего победителя ЛЧ, встретили с оптимизмом.

Массимо Каррера (Спартак)Getty Images

Кононову пришлось еще сложнее, чем Аленичеву – этот мужчина сразу же поплыл. Наговорил кучу банальностей про футбол Бескова, заикнулся о том, что за четыре месяца поставит «Спартаку» новую игру, но вылетел из Лиги Европы и опустил клуб на девятое место в РПЛ.

Неудивительно, что Олега проводили теми же словами, которыми фанаты красно-белых встречают Артема Дзюбу. Правда, потом не было ни проверок, ни задержаний – Кононов просто свалил через черный ход и растворился. Его никто не видел и не слышал уже два месяца, но болельщики «Спартака» не переживают о судьбе бывшего коуча: им привезли прогрессивного немца, который должен ликвидировать последствия катастрофы, устроенной Олегом.

Есть скромный, но солидный бэкграунд

Каррера помогал Конте в «Ювентусе» и сборной Италии – звучит максимально круто. Массимо даже называли тренером по обороне, но есть информация, что на занятиях он просто носил конусы и двигал фишки по указанию босса. Впрочем, никто не спорит: школа Антонио оказалась полезной – Каррера моментально адаптировался в чемпионате России и заслуженно выиграл золото.

Доменико Тедеско, «Спартак»Getty Images

У Тедеско слегка другой статус – по версии спартаковской аудитории, он гик и вундеркинд, который расшатал Бундеслигу (второе место после «Баварии» – труимф) и пробился в топ-16 Лиги чемпионов без элитного состава. Учитывая, что Доменико меньше 35 лет, он крайне перспективен: фаны красно-белых правда считают, что у них трудится новый Моуринью.

Адекватны на пресс-конференциях

Каррера всегда был подчеркнуто сдержан во время всех интервью – даже после чемпионства Массимо не выдал ничего сенсационного. Итальянец не жаловался на судей, погоду, поля и другие сторонние факторы, искал проблемы в себе, защищал игроков и казался гиперхаризматичным мужиком.

Тедеско пока не такой альфа-самец, но уже вписывается за футболистов и здраво рассуждает о собственной работе. Характерный эпизод – реакция на поражение от «Зенита»: сразу после игры Доменико грустил из-за судей, но спустя несколько дней признал, что в поражении виноваты не арбитры, а «Спартак», который по делу уступил в Петербурге. Фанаты очень уважают подобную риторику – им нравится, когда тренер берет на себя ответственность и обещает разобраться со всеми ошибками. Так что Тедеско завоевал очередную порцию респектов – скоро в его честь будут распевать «атути аванти».

Объединили команду

О шикарной атмосфере в «Спартаке» в первый сезон Карреры вспоминал даже Денис Глушаков, которого тогда все устраивало: Массимо дал парням свободу, те выдохнули и начали побеждать. У Тедеско похожий подход – он мечтает о дружной команде, поэтому даже после неудач собирает ребят в кружок прямо на поле и что-то вкрадчиво проговаривает. Снимать эти сходки запрещено, их содержание остается загадочным, но фанаты все равно в восторге – им правда кажется, что это эффективный тимбилдинг. Почти как в счастливые времена Карреры.

Быстрая и важная победа

Став полноценным главным тренером, Массимо грохнул «Краснодар» 2:0 и запустил серию из четырех побед подряд. В этот же винстрайк вошли 1:0 с «Локомотивом» – после такого убийственного старта Карреру сразу приняли на «Открытии».

Тедеско начал не так продуктивно, зато эффектно размазал Семина и породил миф о том, что с пятью защитниками «Спартак» подпрыгнет в зону ЛЧ. Надежда прожила недолго, но 3:0 против «Локо» – все еще лучший матч красно-белых в этом сезоне.

Джордан Ларссон и Эсекиэль Понсе празднует победу в дерби «Локомотив» – «Спартак»Getty Images

Как все на самом деле

Если постараться, между Каррерой и Тедеско можно найти еще много общего: например, они оба не учат русский, закипают в технической зоне и не позволяют руководству вмешиваться в работу (русские коучи туда иногда пускали). Но факт в том, что практически все перечисленные выше пункты распространяются и на других иностранцев, которые возглавляли «Спартак».

Победитель Кубка УЕФА Невио Скала пришел после Чернышова и Федотова, весной 2004-го держался в лидерах, а осенью лишился работы. Легендарного Микаэля Лаудрупа назначили после Черчесова (Стас облажался против Киева), но статусный датчанин сдулся и оказался лентяем. Якина выбрали по совету Моура (авторитетно) после Дмитрия Гунько, но Мурат развалился в дерби и чудом продержался в Москве целый сезон. Эмери слегка выбивается из этого списка (Карпин ушел после серебра), но глобально все точно так же: сильный старт, концерты возле скамейки, а потом «тренеришка» от Дзюбы и рейс в Испанию.

Леонид Федун и Станислав ЧерчесовGetty Images

Каррера не стал резидентом антирейтинга иностранных коучей только по одной причине: к его приходу созрел классный состав с русским костяком и роскошным Промесом в нападении. Вероятно, в сезоне-2016/17 Массимо распоряжался лучшим ростером в России, особенно учитывая, что «Зенит» за одно лето лишился Халка и Гарая. У Тедеско элементарно нет таких условий – есть лишь собранная почти с нуля команда, которая в теории может хоть как-то сыграться, чтобы бороться за еврокубки, а не за попадание в десятку.

Фанаты быстро полюбили Доменико и наивно надеются, что Федун даст ему время. Босса волнует результат в предельно краткосрочной перспективе, но его не будет – нет ресурсов. Поэтому уже весной Леонид в очередной раз разочаруется в иностранном тренере, который так и не получит шанса доказать, что именно он – новый Массимо Каррера.

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