Сотрудники петербургского Центра «Э» рассылают фанатам «Зенита» сообщения с предупреждениями и объяснениями задержаний ультрас «Спартака».

По информации «Фонтанки», рассылка началась 7 декабря – адресатами были как футбольные хулиганы, так и рядовые фанаты. В центре «Э» подтвердили, что сообщения отправлены с их смартфонов, но отказываются от авторства и говорят, что нашли текст в интернете.

«Те, кто прибыл на берега Невы за полтора дня до матча и кого свинтили в катившем куда-то в ночи автобусе, – они ведь библиотеку за город искать ехали, да? Вы прекрасно знаете про готовившиеся столкновения, и если вас расстраивает, что их пресекли, то мы хотим вас расстроить: так будет и впредь!

Сейчас кому-то из вас хочется показать лидерские качества, мобилизовав соратников на какой-то протест. Вы правда считаете, что вписываться за хулиганов, обманывая при этом товарищей, – это правильно? Если да – вперед, но потом – чур, без обид», – примерно такую рассылку получили фанаты.

Центр «Э» – главное управление по противодействию экстремизму МВД России

По ходу 19-го тура РПЛ фанаты нескольких клубов ушли с трибун на 30-й и 40-й минутах своих матчей, чтобы поддержать задержанных в Петербурге фанатов «Спартака».

К акции присоединились болельщики «Зенита», «Динамо», «Арсенала», «Локомотива» и других команд.

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