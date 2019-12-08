В 19-м туре Премьер-лиги прошла беспрецедентная акция фанатской солидарности – болельщики 14 российских клубов объединились против полиции после событий в Санкт-Петербурге недельной давности. Фанату «Спартака» Валерию Бевзу в судебном порядке запретили посещать стадионы в течение полутора лет за оскорбления Артема Дзюбы, и «Фратрия» инициировала акцию протеста.

«Призываем всех болельщиков выразить несогласие с происходящим, высказать поддержку всем незаконно задержанным фанатам и наглядно продемонстрировать, каким может быть футбол без тех, с кем так активно в последнее время борются блюстители порядка. В связи с этим, призываем покинуть трибуны стадионов на 30-й минуте матчей 19 тура РПЛ», – говорилось в заявлении.

«Зенит» – «Динамо»

«Вираж» идеологически не мог выполнить просьбу спартачей досконально и ушел не на 30-й минуте, а на 40-й. Фанатские сектора остались пустыми, вдоль сидений растянули баннеры: «Фанат не преступник!!!» и «Мы верим в тебя, «Зенит».

Динамовцы ушли почти в полном составе после 30-й минут игры и долго не могли покинуть стадион – их не выпускала служба безопасности.

«Арсенал» – «Локомотив»

В Туле фанаты тоже оставили сектора пустыми. Вот выдержка из заявления движа «Локо»:

«Нередко, когда один из фанатских движей оказывается в беде, это остается в пределах клубных цветов. Но сегодня все понимают, что закрасить серым могут любого и в любой момент. Даже привезти из другого города, если потребуется. Футбол в России – для болельщиков. Не только на месяц проведения чемпионата мира. Футбол – для фанатов! Свободу ультрас!»

Фанаты «Локомотива» ушли с трибун после первого тайма, фаны «Арсенала» последовали их примеру.

«Тамбов» – «Оренбург»

О поведении фанатов на игре в Саранске сделать выводы сложно. По официальным данным, на матче присутствовало чуть больше 800 человек: если кто-то покидал сектор – заметить это было трудно. Однако фаны «Оренбурга» отчитались, что приехали ввосьмером и ушли с трибуны.

«Краснодар» – ЦСКА

«Мы не можем остаться в стороне от откровенного произвола и присоединяемся к данной акции на условиях, сформированных активными фанатами ЦСКА, и просим всех выездных и региональных армейцев, несмотря на тяжесть отказа от поддержки команды в важнейшем матче, проявить солидарность с несправедливо преследуемыми болельщиками», – заявили фанаты армейцев и ушли с гостевого сектора, оставив баннер «Фанат не преступник».

Фанаты «Краснодара» досмотрели первый тайм и только тогда покинули трибуны. «Наш коллектив совместно с поддерживающими нас людьми покинули фан-сектор, забрав барабан. Все, кто остались, почти сразу сели. Это еще раз доказывает, что именно фанаты создают атмосферу на стадионе», – рассказали ребята.

«Ахмат» – «Уфа»

В Грозный приехали семь уфимских болельщиков – приехали для того, чтобы уйти с матча. Немногочисленность и долгий путь не стали причиной отказа от акции.

Что делали фанаты «Ахмата (и существуют ли они вообще), история умалчивает.

«Сочи» – «Рубин»

Фанаты «Сочи» присоединились к акции, но очень своеобразно – они оставили фансектор пустым и перешли на другую трибуну. Но участие можно засчитать.

Приехавшие в Сочи болельщики «Рубина» тоже выразили солидарность и покинули сектор. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

«Спартак» – «Ростов»

Главный перфоманс ждали от организаторов – «Фратрии». Фанаты «Спартака» не подвели и отлично подготовились к матчу. На трибунах появились тематические баннеры, адресованные полиции, Артему Дзюбу и дрессировщику Эдгарду Запашному, который в красочных выражениях призвал ОМОН разобраться с фанатами.

На 30-й минуте болельщики красно-белых коллективно покинули трибуну, к ним присоединилась часть с центральных секторов.

Фанаты «Ростова» тоже оставили после себя пустые трибуны.

Акцию поддержали в Сербии

В стороне не остались сербские ультрас – лозунг «Фанат не преступник» вывесили на секторах «Црвены Звезды» и «Партизана».

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