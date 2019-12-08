Eurosport
Карпин уничтожил «Спартак», «Зенит» – почти чемпион. Главное из 19-го тура РПЛ
Насыщенный тур с неожиданным героем.
Матч тура
Тот случай, когда матч раскрасил арбитр. Быки и армейцы не показали содержательного футбола, но огня добавил Василий Казарцев.
Во-первых, 40-летний судья потратил на совещание с видеоассистентами 18 минут. Во-вторых, проигнорировал падение Федора Чалова в штрафной краснодарцев. В-третьих, назначил пенальти в ворота ЦСКА, когда казалось, что Ари подыграл себе рукой. Многих возмутили и ошибки Казарцева, и то, что 18 минут на VAR не помогли разобраться со спорными эпизодами.
Ничья позволила армейцам и быкам обойти «Локомотив», но отставание от лидирующего «Зенита» только возросло.
Судья Василий Казарцев, «Краснодар» – ЦСКАGetty Images
Другие результаты тура
Кошмарный для красно-белых год завершился предсказуемо. «Спартак» лишился дисквалифицированных Самуэля Жиго и Ильи Кутепова – Доменико Тедеско остался с одним номинальным защитником в основе (Георгием Джикией).
«Ростов» уверенно справился с москвичами, несмотря на неудачную паненку Ивелина Попова с пенальти. «Спартак» развалился в обороне, не реализовал хорошие моменты и завершил первую часть РПЛ в четырех очках от предпоследнего места.
До Санкт-Петербурга бело-голубые не проигрывали шесть матчей подряд. Предполагалось, что «Динамо» даст бой чемпиону, но все решилось уже в первом тайме: по голу вонзили Бранислав Иванович, Артем Дзюба и Сердар Азмун. «Зенит» ушел на перерыв в РПЛ с +10 и готовится к решающему матчу в ЛЧ в отличном настроении.
Железнодорожники провалили финиш 2019-го: в девяти последних матчах у москвичей лишь одна победа над «Тамбовом». После провала в Туле полетели слухи о возможной отставке Юрия Семина, но коуч лично их опроверг.
Разгребать завалы весной будет Палыч: «Локо» отдалился от «Зенита» (-11 очков), пропустил вперед ЦСКА с «Краснодаром» и не добыл путевку в евровесну. Четыре безответных мяча от «Арсенала» выглядят еще ужаснее.
Юрий Семин, «Локомотив»Getty Images
Владимир Федотов отмучался в «Оренбурге»: коуч показывал отличные результаты для скромного клуба, но каждый раз руководство сильно обновляло состав. Тактически подкованный тренер ушел в «Сочи», где все лучше с финансами и кадрами, но не с таблицей – южане замыкают гонку РПЛ.
Герой тура
Игровой день оказался переполнен судейскими скандалами, акциями фанатов и яркими цитатами. Тем незаметнее оказался подвиг Георгия Мелкадзе – спартаковец, над которым смеялась вся РПЛ, зажигает в «Тамбове».
К новичкам лиги форвард приехал с 0+0 за всю историю выступлений в чемпионате России. За 10 туров в «Тамбове» Георгий оформил 5+3. Все три ассиста Мелкадзе оформил в 19-м туре против «Оренбурга». WhoScored оценил его подвиг на 9,3 – лучшая оценка среди восьми матчей.
Кадр тура
Акция фанатов стартовала в Туле и Санкт-Петербурге – позже продолжилась в других городах. Но удивительнее всего фанатская трибуна смотрелась в Питере: «Вираж» опустел после 40-й минуты. На «Газпром Арене» второй тайм смотрели почти в тишине.
Пустые трибуны «Виража» на «Газпром Арене»Getty Images
Цитата тура
Евгений Гинер редко дает интервью, но, если решается на беседу с журналистами, делает это максимально горячо. После спорного судейства в Краснодаре босс ЦСКА раскритиковал главу департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова.
– Господин Егоров – конченый негодяй. Не понимаю, что там происходит, но это беспредел. Мы поднять чемпионат России не сможем и играть на чемпионатах Европы и мира не будем, пока господин Егоров не уволится. А лучше не уволится, а застрелится. До этих пор мы ничего не изменим.
Русская сборная тура
Таблица после 19 туров
1) «Зенит» – 45
2) «Краснодар» – 35
3) ЦСКА – 34
4) «Локомотив» – 34
5) «Ростов» – 34
…
13) «Рубин» – 19
14) «Оренбург» – 19
15) «Крылья Советов» – 18
16) «Сочи» – 15
Лучшие бомбардиры
1) Артем Дзюба – 11
2) Элдор Шомуродов – 10
3) Александр Соболев – 10
«Фанат не преступник». Болельщики 16 клубов объединились в беспрецедентной акции против полиции