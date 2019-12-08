Матч тура

«Краснодар» – ЦСКА – 1:1

Тот случай, когда матч раскрасил арбитр. Быки и армейцы не показали содержательного футбола, но огня добавил Василий Казарцев.

Во-первых, 40-летний судья потратил на совещание с видеоассистентами 18 минут. Во-вторых, проигнорировал падение Федора Чалова в штрафной краснодарцев. В-третьих, назначил пенальти в ворота ЦСКА, когда казалось, что Ари подыграл себе рукой. Многих возмутили и ошибки Казарцева, и то, что 18 минут на VAR не помогли разобраться со спорными эпизодами.

Ничья позволила армейцам и быкам обойти «Локомотив», но отставание от лидирующего «Зенита» только возросло.

Судья Василий Казарцев, «Краснодар» – ЦСКАGetty Images

Другие результаты тура

«Спартак» – «Ростов» – 1:4

Кошмарный для красно-белых год завершился предсказуемо. «Спартак» лишился дисквалифицированных Самуэля Жиго и Ильи Кутепова – Доменико Тедеско остался с одним номинальным защитником в основе (Георгием Джикией).

«Ростов» уверенно справился с москвичами, несмотря на неудачную паненку Ивелина Попова с пенальти. «Спартак» развалился в обороне, не реализовал хорошие моменты и завершил первую часть РПЛ в четырех очках от предпоследнего места.

«Зенит» – «Динамо» – 3:0

До Санкт-Петербурга бело-голубые не проигрывали шесть матчей подряд. Предполагалось, что «Динамо» даст бой чемпиону, но все решилось уже в первом тайме: по голу вонзили Бранислав Иванович, Артем Дзюба и Сердар Азмун. «Зенит» ушел на перерыв в РПЛ с +10 и готовится к решающему матчу в ЛЧ в отличном настроении.

«Арсенал» – «Локомотив» – 4:0

Железнодорожники провалили финиш 2019-го: в девяти последних матчах у москвичей лишь одна победа над «Тамбовом». После провала в Туле полетели слухи о возможной отставке Юрия Семина, но коуч лично их опроверг.

Разгребать завалы весной будет Палыч: «Локо» отдалился от «Зенита» (-11 очков), пропустил вперед ЦСКА с «Краснодаром» и не добыл путевку в евровесну. Четыре безответных мяча от «Арсенала» выглядят еще ужаснее.

Юрий Семин, «Локомотив»Getty Images

«Тамбов» – «Оренбург» – 3:0

Владимир Федотов отмучался в «Оренбурге»: коуч показывал отличные результаты для скромного клуба, но каждый раз руководство сильно обновляло состав. Тактически подкованный тренер ушел в «Сочи», где все лучше с финансами и кадрами, но не с таблицей – южане замыкают гонку РПЛ.

Герой тура

Игровой день оказался переполнен судейскими скандалами, акциями фанатов и яркими цитатами. Тем незаметнее оказался подвиг Георгия Мелкадзе – спартаковец, над которым смеялась вся РПЛ, зажигает в «Тамбове».

К новичкам лиги форвард приехал с 0+0 за всю историю выступлений в чемпионате России. За 10 туров в «Тамбове» Георгий оформил 5+3. Все три ассиста Мелкадзе оформил в 19-м туре против «Оренбурга». WhoScored оценил его подвиг на 9,3 – лучшая оценка среди восьми матчей.

Кадр тура

Акция фанатов стартовала в Туле и Санкт-Петербурге – позже продолжилась в других городах. Но удивительнее всего фанатская трибуна смотрелась в Питере: «Вираж» опустел после 40-й минуты. На «Газпром Арене» второй тайм смотрели почти в тишине.

Пустые трибуны «Виража» на «Газпром Арене»Getty Images

Цитата тура

Евгений Гинер редко дает интервью, но, если решается на беседу с журналистами, делает это максимально горячо. После спорного судейства в Краснодаре босс ЦСКА раскритиковал главу департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова.

– Господин Егоров – конченый негодяй. Не понимаю, что там происходит, но это беспредел. Мы поднять чемпионат России не сможем и играть на чемпионатах Европы и мира не будем, пока господин Егоров не уволится. А лучше не уволится, а застрелится. До этих пор мы ничего не изменим.

Русская сборная тура

Таблица после 19 туров

1) «Зенит» – 45

2) «Краснодар» – 35

3) ЦСКА – 34

4) «Локомотив» – 34

5) «Ростов» – 34

…

13) «Рубин» – 19

14) «Оренбург» – 19

15) «Крылья Советов» – 18

16) «Сочи» – 15

Лучшие бомбардиры

1) Артем Дзюба – 11

2) Элдор Шомуродов – 10

3) Александр Соболев – 10

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