Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал разгромное поражение от «Ростова» в 19-м туре чемпионата России.

«Мы очень разочарованы результатом. 1:4 дома – слишком серьезный счет. Игра была сумасшедшей. «Ростов» нанес пять ударов в створ ворот и забил четыре. У нас даже не знаю, сколько ударов и подходов, а забили только один. Много наших попыток были заблокированы. Мы не заслуживали победы, но счет слишком несправедлив.

Прошло семь недель нашей совместной работы, впереди сборы. Нам предстоит многое. Надеюсь, проведем время плодотворно», – цитирует 34-летнего Тедеско «Чемпионат».

«Спартак» проиграл со счетом 1:4.

Тедеско возглавляет красно-белых с октября.

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