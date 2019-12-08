Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков прокомментировал акцию фанатов, покинувших трибуны на 30-й минуте матча 19-го тура РПЛ в знак протеста.

«Что касается акции, болельщики – неотъемлемая часть сезона. Они нужны. Меня впервые было так хорошо слышно сегодня после 30-й минуты. Боялся что-то ляпнуть. Конечно, я знаю, что произошло. Я поддерживаю фанатов в этой акции. Не только я. Когда выходили, Джик сказал: «Давайте поддержим, на 30-й минуте сделаем паузу». Как видите, никто против не был», – цитирует 30-летнего Песьякова «Чемпионат».

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