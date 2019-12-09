Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско обратился к журналистам после поражения от «Ростова» в 19-м туре чемпионата России.

«Ваша работа – давать оценку моей деятельности. Вы лучше меня знаете, что представлял «Спартак» до моего прихода, видите, что представляет сейчас. Все, что вы напишете о моей деятельности, я приму. Восемь очков в семи матчах – это немного. Где-то мы заслуживали большего: можно было выиграть у «Урала» или «Рубина», тогда очков было бы больше. Повторюсь: я работаю семь недель. Из них полноценных – четыре, потому что в дело вмешивались международные паузы.

Сегодня 1:4 – несправедливый счет. Как и 0:0 с «Уралом». Извините, это мое мнение. Я буду защищать футболистов, это мои ребята. Мы вместе, у них должны гореть глаза. Если вы считаете, что поражение – моя вина, так и напишите, я соглашусь. У нас молодая команда, много молодых парней – те же Крал, Умяров. Нужно работать и развиваться.

Благодарю вас за сотрудничество и поддержку в течение семи недель. За терпение – я не говорю по-русски, а перевод занимает время. Желаю хорошего Нового года и Рождества. Надеюсь, встретимся в следующем году. До скорых встреч! Если я еще буду в команде», – цитирует 34-летнего Тедеско «Чемпионат».

«Спартак» ушел на зимнюю паузу в четырех очках от зоны вылета.

Тедеско работает в клубе с октября.

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