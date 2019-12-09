Спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал акцию футбольных фанатов против полиции и резонансные высказывания дрессировщика Эдгарда Запашного.

«Акция болельщиков – событие, которое невозможно замолчать. Оно достучалось и добивается того, что должно было. И в этом смысле очень интересно проанализировать слова и вообще хронику поступков одного известного живодера, который всю жизнь мучает животных, и, думаю, это определяет его отношение к жизни. Живодеру досталось в социальных сетях – естественно, потому что это идиотские слова, это слова дегенеративного ума. Короче говоря, везде его прополоскали, прошло время, и живодер сказал, что на самом деле болельщики показали, что они не умеют справляться с эмоциями.

Это и есть та самая проблема, которая существует в обществе. Люди, которым что-то не нравится и которые имеют – или думают, что имеют – возможность запустить силу, сначала включают силу, потом сталкиваются с противодействием, а потом говорят: «Не, ребят, ну вы с эмоциями-то справляйтесь». Какие эмоции? Ты предложил ОМОНом покрошить! Ты про какие вообще эмоции говоришь? У тигра лучше русским языком владение, чем у некоторых живодеров», – сказал Уткин в своем ютьюб-канале.

Запашный заявил, что ввел бы на трибуны ОМОН и покрошил оскорблявших Артема Дзюбу фанатов.

Позже он объяснил, что имел в виду только футбольных хулиганов, а не рядовых болельщиков.

«Фанат не преступник». Болельщики 16 клубов объединились в беспрецедентной акции против полиции

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