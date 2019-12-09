«Лион» интересуется нападающим «Ростова» и сборной Узбекистана Элдором Шомуродовым.

Информация появилась у Betting Insider от надежного источника в окружении ростовского клуба. Скауты «Лиона» просматривали Шомуродова в матче 19-го тура против «Спартака».

Также сообщается, что первоначальный интерес к 24-летнему форварду проявляла «Севилья».

Перед уходом РПЛ на зимний перерыв Шомуродов идет вторым в списке бомбардиров, забив 10 мячей.

«Ростов» разгромил «Спартак» со счетом 4:1, Шомуродов не отличился.

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