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Betting Insider: «Лион» просматривал Шомуродова, «Севилья» заявила об интересе к форварду
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«Лион» интересуется нападающим «Ростова» и сборной Узбекистана Элдором Шомуродовым.
Информация появилась у Betting Insider от надежного источника в окружении ростовского клуба. Скауты «Лиона» просматривали Шомуродова в матче 19-го тура против «Спартака».
Также сообщается, что первоначальный интерес к 24-летнему форварду проявляла «Севилья».
- Перед уходом РПЛ на зимний перерыв Шомуродов идет вторым в списке бомбардиров, забив 10 мячей.
- «Ростов» разгромил «Спартак» со счетом 4:1, Шомуродов не отличился.
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