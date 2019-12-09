Чемпионат России ушел на зимний перерыв и вернется только в марте. После каждого тура Eurosport.ru составлял символическую сборную из русских игроков, и в декабре пришла пора подводить итоги первой части турнира.

Перед вами – символическая сборная из русских футболистов РПЛ за 19 туров по версии Eurosport.ru. Чаще всех в команду попадали игроки полузащиты и атакующей линии, поэтому выбрана не вполне привычная схема 3-5-2.

Вратарь

Юрий Дюпин, «Рубин» (3 попадания в сборную тура)

Лучший голкипер – не Игорь Акинфеев, не Михаил Кержаков и не сборники. Юрий Дюпин отлично проводит первый сезон в «Рубине» после развала «Анжи» – в 19 играх 31-летний вратарь пропустил 21 мяч. Это не лучшая статистика (Лунев и Кержаков пропустили девять), но Юрий всегда активно играет и часто проводит матчи на ноль.

Защитники

Марио Фернандес, ЦСКА (4)

Предсказуемая позиция – русский бразилец который год успешно выжигает правый фланг обороны ЦСКА и помогает Акинфееву не хуже культовых Сергея Игнашевича и братьев Березуцких.

Марио ФернандесGetty Images

Георгий Джикия, «Спартак» (4)

Центр защиты бесспорно цементирует капитан «Спартака» и вице-капитан сборной России. Станислав Черчесов согласен – без Джикии не представить центр защиты национальной команды.

Максим Карпов, «Крылья Советов» (6)

24-летний защитник присоединился к самарскому клубу в начале календарного года – права на игрока принадлежали «Зениту». Карпов провел 16 матчей из 19, забил мяч, заработал три желтые карточки и одно удаление – это говорит об активности футболиста.

Полузащитники

Алексей Ионов, «Ростов» (4)

30-летний экс-зенитовец переживает в «Ростове» и сборной России вторую молодость. Под руководством Валерия Карпина в текущем сезоне Ионов забил пять мячей и отдал семь ассистов, а болельщики назвали его первый гол в ворота «Краснодара» самым красивым для ростовчан в ноябре.

Зелимхан Бакаев, «Спартак» (6)

«Спартак» лихорадит, футболисты не до конца понимают друг друга на поле и при Кононове, и при Тедеско. Но индвидуальное мастерство некоторых игроков сохраняется на уровне – Зелимхан Бакаев отлично прогрессирует. У него три гола, семь результативных передач и вызов от Станислава Черчесова.

Иван Обляков, ЦСКА (4)

Работоспособный полузащитник не славится яркой манерой игры и результативностью среди игроков своего амплуа (2+4), но отличается универсальностью – Иван способен действовать как на флангах полузащиты, так и в центре.

Магомед Оздоев, «Зенит» (5)

Без подключений Магомеда трудно представить атаки «Зенита» – иначе Дзюба и Азмун не наколотили бы на двоих 18 мячей. Еще три добавил сам Оздоев, а всего у «Зенита» 37: петербуржцы – самый забивающий клуб Лиги.

Алексей Миранчук, «Локомотив» (4)

Жаль, что в символическую сборную РПЛ нельзя включать матчи против «Ювентуса», но и в родном чемпионате Алексей старается на все 100. Скаутам «Юве» наверняка понравились его голы в ворота российких клубов.

Нападающие

Александр Соболев, «Крылья Советов» (5)

Невызов Соболева в сборную – главная тема осени в русском футболе. Стас обратил внимание на Александра только после травмы Федора Смолова, но не дал игрового времени. Меж тем форвард «Крыльев» закатил 10 мячей и делит второе место с Шомуродовым.

Александр Соболев, «Крылья Советов»Getty Images

Артем Дзюба, «Зенит» (9)

Дзюба – абсолютный рекордсмен по числу попаданий в русскую сборную тура. С 11-ю мячами Артем идет первым в списке бомбардиров и ведет лидирующий «Зенит» вперед. Оскорбления фанатов «Спартака» не помешали форварду поспособствовать победе над их командой, а через несколько дней прикончить «Динамо».

Запасные

Александр Беленов («Уфа»), Дмитрий Стоцкий («Краснодар»), Юрий Жирков («Зенит»), Магомед-Шапи Сулейманов («Краснодар»), Дмитрий Чистяков («Ростов»).

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