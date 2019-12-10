Запашный – о фанатах: «Приняли западную культуру, где нормально вести себя на стадионе как мрази»

Дрессировщик Эдгард Запашный прокомментировал реакцию на свое высказывание о том, что он «ввел бы ОМОН, покрошил бы этих болельщиков [оскорблявших Дзюбу]. Попереломал бы части тела».

– Ваш комментарий был передан неверно?

– Вы разговариваете с 43-летним взрослым человеком. Мне же не 15 лет! Неужели вы правда можете поверить в то, что Запашному нечего делать, и он призывает крушить людям головы? Это что, форма развлечения? Забава такая? Как можно изначально в такое поверить! Это все равно, что обвинять в кровожадности человека, который выступает за смертную казнь насильника, который надругался над маленькой девочкой. Такая же ересь!

– Фанаты – довольно радикальная среда. Не опасаетесь за свою безопасность после этого инцидента?

– Нет, потому что в большинстве случаев фанаты – нормальные люди. Проходит третий день этой истории, и я вижу, что люди постепенно разбираются в ситуации. Простите, но у меня профессия такая, я каждый день иду в клетку с тиграми. Мне бояться нельзя.

– В ситуации, когда фанаты матерятся, насилие – это нормально?

– Я бы сделал так. Матерится фанат – значит нужно подойти и сделать замечание. Если не слушает с первого раза, надо подойти еще раз. Но если они не останавливаются, таких людей нужно выводить со стадиона. Будут сопротивляться – смотреть по ситуации.

Я ведь и сам болельщик, был на пяти матчах ЧМ. Однажды сделал замечание болельщику из Аргентины, который кинул бутылкой на поле. А он полез ко мне драться! Сейчас, когда подходишь к стадиону, ощущение, что начались военные действия. Такого не было раньше. Мы приняли западную культуру, согласно которой вести себя на стадионе как мрази – это нормально.

Слова Запашного приводит «Чемпионат».

Запашный заявил, что ввел бы на трибуны ОМОН и покрошил оскорблявших Артема Дзюбу фанатов.

Позже он объяснил, что имел в виду только футбольных хулиганов, а не рядовых болельщиков.

«От долгой работы с зверьми люди сами в них превращаются». Реакция интернета на слова Запашного

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