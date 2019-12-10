Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба попробует себя в кинематографе. Футболист сыграет эпизодическую роль в детской комедии Леонида Пляскина «Я не Дзюба».

«Каждый подросток думает, что он недостаточно умный или просто худой и так далее. Герой этого фильма – обаятельный мальчишка, но он очень толстый. Он мечтает играть в футбол, как его кумир Артем Дзюба. В итоге ему приходит ангел-хранитель, который говорит, что он будет играть в футбол, но с одним условием, если он не похудеет ни на килограмм. Это фильм про мечту», – рассказал режиссер картины Пляскин ТАСС.

По информации источника, Дзюба сыграет сам себя в образе ангела-хранителя.

Артем после 19 туров РПЛ лидирует в списке бомбардиров с 11-ю мячами.

В последнем матче перед каникулами «Зенит» с Дзюбой в составе сыграет в Португалии против «Бенфики» в рамках шестого тура ЛЧ.

Дзюба, Миранчук и еще 9 звезд. Символическая сборная русских игроков после 19 туров РПЛ

Подписывайся на Eurosport.ru Вконтакте