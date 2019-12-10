Российский футболист Дмитрий Сычев завершил карьеру. Об этом бывший страйкер сборной России сообщил в инстаграме.

«Я завершил игровую карьеру. Не могу сказать, что реализовал себя полностью, но и жаловаться на судьбу мне грех. Это был большой, интересный, непростой путь. Путь, который теперь заканчивается», – написал 36-летний нападающий.

В России Сычев выступал за тамбовский «Спартак», нижегородскую «Волгу», московский «Спартак» и «Локомотив». Также он представлял французский «Марсель», с которым занял третье место в чемпионате Франции-2002/03, минское «Динамо», казахстанский «Окжетпес» и армянский «Пюник», за который не сыграл ни одного матча.

В составе национальной команды Сычев выступал на чемпионате мира-2002 и Евро-2004, а также стал бронзовым призером Евро-2008.

Всего в активе Сычева 47 матчей за сборную России, в которых он забил 15 мячей.

Швайнштайгер завершил карьеру

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