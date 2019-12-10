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Сычев завершил карьеру

Сычев завершил карьеру
Eurosport

54 мин. назадОбновлено 21 мин. назад

Больше других скучать по нему будут болельщики «Локо».

Российский футболист Дмитрий Сычев завершил карьеру. Об этом бывший страйкер сборной России сообщил в инстаграме.

«Я завершил игровую карьеру. Не могу сказать, что реализовал себя полностью, но и жаловаться на судьбу мне грех. Это был большой, интересный, непростой путь. Путь, который теперь заканчивается», – написал 36-летний нападающий.

В России Сычев выступал за тамбовский «Спартак», нижегородскую «Волгу», московский «Спартак» и «Локомотив». Также он представлял французский «Марсель», с которым занял третье место в чемпионате Франции-2002/03, минское «Динамо», казахстанский «Окжетпес» и армянский «Пюник», за который не сыграл ни одного матча.

  • В составе национальной команды Сычев выступал на чемпионате мира-2002 и Евро-2004, а также стал бронзовым призером Евро-2008.
  • Всего в активе Сычева 47 матчей за сборную России, в которых он забил 15 мячей.

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