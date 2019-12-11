«Фратрия» инициировала акцию против цирков с животными после радикальных высказываний дрессировщика Эдгарда Запашного в адрес футбольных фанатов.

«Как показывает жизнь, насильственные действия над животными, которые совершаются в цирках во время подготовки к представлениям, а затем и на самих шоу, приводят к психологическим травмам как у детей, посещающих такие цирки, так у циркачей-дрессировщиков. Дрессировка предполагает использование крюков, кнутов, палок, электрошокеров, а единственная причина подчинения животного человеку – это страх перед наказанием или голодом.

Наблюдение за страданиями животных травмирует психику детей. Варварское отношение с животными, некоторые виды из которых являются редкими для нашей страны, должно навсегда остаться в прошлом как дурной сон. Мы уверены, что в XXI веке наше общество должно избавиться от насилия над животными ради потех. Многие страны мира на законодательном уровне ввели запрет на использование диких животных в индустрии развлечений, и мы будем добиваться запрета такой деятельности в России!

Принять участие в спасении животных от живодеров мы приглашаем всех желающих! Вместе мы сможем избавиться от варварских и диких забав! Следите за новостями. Мы подробно расскажем о наших планах и опубликуем способы, которыми можно будет помочь общему делу», – говорится в заявлении «Фратрии».

Запашный заявил, что ввел бы на трибуны ОМОН и покрошил оскорблявших Артема Дзюбу фанатов.

Позже он объяснил, что имел в виду только футбольных хулиганов, а не рядовых болельщиков.

Запашный – о фанатах: «Приняли западную культуру, где нормально вести себя на стадионе как мрази»

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