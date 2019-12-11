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«Фратрия» запустила акцию против цирков с животными после резких заявлений Запашного
Хотят запретить деятельность дрессировщика.
«Фратрия» инициировала акцию против цирков с животными после радикальных высказываний дрессировщика Эдгарда Запашного в адрес футбольных фанатов.
«Как показывает жизнь, насильственные действия над животными, которые совершаются в цирках во время подготовки к представлениям, а затем и на самих шоу, приводят к психологическим травмам как у детей, посещающих такие цирки, так у циркачей-дрессировщиков. Дрессировка предполагает использование крюков, кнутов, палок, электрошокеров, а единственная причина подчинения животного человеку – это страх перед наказанием или голодом.
Наблюдение за страданиями животных травмирует психику детей. Варварское отношение с животными, некоторые виды из которых являются редкими для нашей страны, должно навсегда остаться в прошлом как дурной сон. Мы уверены, что в XXI веке наше общество должно избавиться от насилия над животными ради потех. Многие страны мира на законодательном уровне ввели запрет на использование диких животных в индустрии развлечений, и мы будем добиваться запрета такой деятельности в России!
Принять участие в спасении животных от живодеров мы приглашаем всех желающих! Вместе мы сможем избавиться от варварских и диких забав! Следите за новостями. Мы подробно расскажем о наших планах и опубликуем способы, которыми можно будет помочь общему делу», – говорится в заявлении «Фратрии».
- Запашный заявил, что ввел бы на трибуны ОМОН и покрошил оскорблявших Артема Дзюбу фанатов.
- Позже он объяснил, что имел в виду только футбольных хулиганов, а не рядовых болельщиков.
Запашный – о фанатах: «Приняли западную культуру, где нормально вести себя на стадионе как мрази»