Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко дисквалифицирован на три матча за мат в адрес судьи Василия Казарцева.

«КДК возбудил дело по материалам медиа. Поскольку это рецидив для Гончаренко, то применение условной санкции было отменено, КДК установил, чтобы условная дисквалификация стала реальной. С учетом установленного, а также отмены условной санкции, Гончаренко дисквалифицирован за оскорбление официального лица матча, то есть судьи, на три матча.

Два матча – реальная санкция, один матч – условная. Кроме того, Гончаренко оштрафован на 100 тысяч рублей. Для него установлен испытательный срок до конца сезона-2019/20», – цитирует «Спорт-Экспресс» главу КДК Артура Григорьянца.

42-летний Гончаренко нецензурно общался с арбитром после матча 19-го тура РПЛ против «Краснодара».

Ранее коуч ЦСКА был дисквалифицирован на два матча (один – условно) за мат в адрес рефери Станислава Васильева, который судил игру с «Сочи».

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