Анна Семак, жена главного тренера «Зенита» Сергея Семака, представила свою книгу «Близость». Презентация прошла в магазине одежды F-people Concept Store в Казани.

Как сообщает «Бизнес Online», «Близость» – автобиографическая книга, по аналогии с произведениями Льва Толстого и Максима Горького она разбита на три части («Детство», «Юность» и «Зрелость»).

На презентации Анна ответила на вопросы касательно поездки семьи Семаков в Африку, где она займется съемками фильма о детях-альбиносах. «Я всегда знала, что я окажусь в Африке – у меня очень тонкая интуиция, и я всегда предчувствую какие-то события в своей жизни. Мало того, я всегда с детства знала, что у меня будет темнокожий малыш. Я сразу мужа предупредила, как только мы начали встречаться: «Знаешь, у меня будет темнокожий ребенок».

Свадьба Анны и Сергея СемаковInstagram

Он, конечно, был в шоке: «В смысле?!» Я говорю: «С тобой или не с тобой, просто я знаю, что это моя судьба. Я это чувствую». Так же, как я чувствовала, что у меня будет приемный ребенок – у меня с детства в этом не было никаких сомнений. Когда я написала пост, тут же это дошло до руководства: «Сергей Богданович, соизмеряйте риски». Какие-то фанаты «Зенита» начали меня проклинать, писать: «Езжайте куда угодно, а нашего тренера оставьте в покое».

Не без искушений в благих делах, поэтому я верю, что эта поездка перевернет нашу жизнь. Я тут всегда поясняю, что во-первых, мы помогаем, а во-вторых, для меня, как для человека мира, нет никаких географических границ, никаких условностей. Я считаю, что, если мы все живем на одной планете, то мы все братья. У меня в голове не укладывается, что это за разделение такое. Если я в Индии увижу на дороге умирающую кошку, неужели я скажу: «У нас в России так много кошек, это ее карма, пусть она умирает тут?» – сказала Семак.

Ранее Анна пояснила, почему ее взволновала тема детей-альбиносов: «Белокожие малыши с негроидными чертами лица являются вожделенным предметом охоты – в Африке существует поверье, распространяемое шаманами, что мясо альбиноса святое, поедая его можно исцелиться от всех болезней. Чтобы избежать смертной казни за убийство ребенка, каннибалы начали отрубать детям конечности. Белая рука на черном рынке стоит пару тысяч долларов – наказание за это, если поймают, вполне сносное, зато жить можно безбедно пару лет. На следующий день после разговора с Милой я купила билеты в Гвинея-Бисау».

Вчера, 10 декабря, «Зенит», которым руководит Сергей Семак, вылетел из Лиги чемпионов после разгромного поражения от «Бенфики» (0:3).

После игры Семак отказался назвать ее результат катастрофическим.

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