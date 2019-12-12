Фанат «Зенита» получил три года условно за удар в лицо омоновца

Фаната «Зенита» Георгия Воеводина условно приговорили к трем годам тюремного заключения за удар в лицо сотрудника ОМОНа.

Инцидент произошел на матче четвертого тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром» – болельщикам не понравилось ограждение зоны для курения, и они принялись его двигать. Фанаты кричали «Один за всех и все за одного», а омоновцы похватались за дубинки.

Двое фанатов получили реальные сроки – Артура Данилова осудили на один год и восемь месяцев колонии-поселения, Дениса Первачука – на один год.

«Воеводин, находясь в состоянии опьянения на территории стадиона «Газпром-Арена», действуя умышленно, из хулиганских побуждений, с целью воспрепятствования законной деятельности по охране общественного порядка полицейского... нанес ему один удар рукой в лицо, отчего тот упал на землю, ударившись головой. Воеводин причинил здоровью потерпевшего вред средней тяжести», – говорится в заявлении пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Воеводин признал вину.

По информации «Фонтанки», у пострадавшего диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом костей лицевого отдела черепа.

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