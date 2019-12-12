Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала положение команд РПЛ в турнирной таблице после 19-ти туров.

«Чемпионство? «Зенит» практически все решил. «Локомотив», думаю, будет бороться за серебро, а его главным конкурентом станет «Краснодар». Главное разочарование осенней части РПЛ? Можно назвать «Спартак». Это даже очевидно.

Слушайте, еще чуть-чуть – и они свалятся к «Спартаку-2» в ФНЛ. Совсем немного осталось. Верю ли я в Тедеско? А я в него никогда и не верила», – приводит слова Смородской «Спорт-Экспресс».

«Зенит» после 19-ти туров идет на первой строчке, опережая «Краснодар» на 10 очков, «Ростов», ЦСКА и «Локомотив» – на 11 очков.

«Спартак» занимает 10-е место, располагаясь в трех очках от зоны вылета.

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