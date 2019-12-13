Комитет по этике Российского футбольного союза на три месяца отстранил президента ЦСКА Евгения Гинера от любой футбольной деятельности и обязал выплатить штраф размером в один миллион рублей за жесткую критику главы департамента судейства РФС Александра Егорова и арбитра Василия Казарцева.

После игры с «Краснодаром» 7 декабря (1:1) Гинер выдал следующее: «Господин Егоров – конченый негодяй. Не понимаю, что там происходит, но это беспредел. Мы поднять чемпионат России не сможем и играть на чемпионатах Европы и мира не будем, пока господин Егоров не уволится. А лучше не уволится, а застрелится. До этих пор мы ничего не изменим».

Слова президента армейцев не понравились представителям РФС, и сегодня, 13 декабря, комитет по этике вынес вердикт в отношении Гинера. «Комитет рассмотрел данный вопрос. Это интервью Гинера вызвало широкий резонанс в стране. Мне звонили многие руководители региональных клубов. Решение: первое – запретить Гинеру осуществление любой деятельности на три месяца и условно на один год. Второе – оштрафовать Гинера на один миллион рублей», – цитирует председателя комитета по этике Семена Андреева РИА «Новости».

Наказание вступает в силу с сегодняшнего дня. Бан закончится 13 марта 2020 года – дисквалификация почти целиком выпадает на зимнюю паузу.

Гончаренко за слова в адрес арбитра после матча с «Краснодаром» получил трехматчевый бан (один матч условно) и штраф в 100 тысяч рублей.

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