Глава госкорпорации ВЭБ Игорь Шувалов сообщил, что наблюдательный совет принял решение о конвертации средств в акции долга ЦСКА. Футбольный клуб из Москвы получил долг для возведения комплекса недвижимости – нового стадиона и делового центра.

Таким образом, ВЭБ получит свыше 75% акций ЦСКА. «Но для себя мы рассматриваем это как временную меру, чтобы дать возможность развиваться клубу. Вместе с клубом и РФПИ работаем для того, чтобы привлечь новых инвесторов, которые будут стратегическими инвесторами для ЦСКА.

Данная мера позволит сегодня не сдерживать ту деятельность клуба, которая является обычной: по привлечению новых игроков, по тому, чтобы клуб развивался», – рассказал Шувалов.

Заявление по поводу перехода свыше 75% акций к ВЭБ сделал и президент ЦСКА Евгений Гинер: «Хочу сказать большое спасибо наблюдательному совету и руководству ВЭБ за принятое решение. Все будет хорошо, и у наших болельщиков не должно быть никаких поводов для беспокойства».

ВЭБ.РФ – российская государственная корпорация развития, государственный инвестиционный банк, финансирующий проекты развития экономики. Корпорация на 100% принадлежит Российской Федерации.

Новый стадион ЦСКА, открытый в 2016 году, носит название «ВЭБ Арена».

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