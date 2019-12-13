Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов выступил в Государственной думе РФ.

«Сегодня я впервые выступал в Государственной думе, где мы говорили на серьезную и навсегда актуальную тему – ЗОЖ. Мне, как спортсмену с самых ранних лет, было чем поделиться. Важную роль в моей жизни сыграл папа. Хоть я и видел глазами на своем районе ребят, выбравших запрещенные вещества, я никогда не хотел быть одним из них, так как знал цену здоровому телу, которое благодаря усердным занятиям менялось.

Я этим очень гордился, и все благодаря тому, что мой отец был спортивным человеком: обучал меня навыкам карате, рукопашному бою, мы играли с ним в шашки, и благодаря ему я очень рано осознал свою любовь к футболу. Это я все к тому, что в моем случае здоровый образ жизни зародился в семье. Я как глава также прививаю спорт в своей большой семье. Недаром говорят, что воспитывать нужно не детей, а себя. В здоровом теле – здоровый дух. Спасибо за приглашение», – написал Тарасов в инстаграме.

По окончании сезона-2018/19 у Тарасова истек контракт с «Локомотивом», и клуб не стал его продлевать.

В первой половине сезона-2019/20 Дмитрий поддерживал форму, тренируясь с игроками московского «Динамо».

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