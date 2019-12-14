Eurosport
Семак погонял мяч с африканскими детьми
Морально восстанавливается после вылета из Лиги чемпионов.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в компании жены Анны отправился в Африку и поиграл в мяч с местными детьми.
Анна отправилась в Гималаи снимать одну из серий документального фильма. Она планирует поднять темы насильственного раннего замужества в странах третьего мира, социального неравенства, расизма, воровства детей.
Сергей присоединился после вылета сине-бело-голубых из Лиги чемпионов – в чемпионате России пауза, поэтому коуч может позволить себе пару дней отдыха.
Видео опубликовала в сториз инстаграма Анна Семак.
- Ранее жена тренера «Зенита» говорила о желании усыновить темнокожего ребенка.
- У пары в семье уже восемь детей.
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