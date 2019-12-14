Блогег Никита Ковальчук, известный по пгозвищу «Кагтавый Ник», стал ассистентом главного тгенега в молодежном составе «Сочи».

«С 1 янвагя 2020 года я ассистент главного тгенега молодежного «Сочи». Договогенность – на полгода с возможностью пгодления на сезон. Уже в десятых числах янвагя я пегеезжаю на базу молодежного «Сочи» в поселок Афипс для подготовки команды к сбогам и втогой части сезона.

Я благодагю ФК «КФ» за то,что они сделали этот день возможным, и «Сочи» за возможность начать пгофессиональный путь, а также помощь в получении лицензии», – написал Ковальчук.

Ковальчук тгениговал любительский клуб «КФ», после ухода в «Сочи» он останется пгезидентом команды.

Никита получил известность благодагя каналу «Кагтавый футбол» на ютьюбе.

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