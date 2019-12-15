Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился инсайдами о дальнейшей работе главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

«Семаку, на мой взгляд, необходимо укрепление тренерского штаба. Рядом с Семаком должны быть люди, которые будут генерировать идеи. Морозов генерировал идеи для Лобановского, у них был творческий союз, они обожали друг друга. Кто-то должен сказать Семаку: «Парень, может, мы что-то неправильно делаем? Давай поспорим, давай разберем это и это». Для роста Семака просто необходима эта подпитка.

Есть разговоры даже из «Газпрома», сверху, из верхних эшелонов: «Семак – тренер только для России, а нам этого мало, мы хотим в Европе побеждать». Но давайте быть реалистами: даже для того, чтобы стать сильнейшим в России, «Зениту» понадобилось пригласить Семака. До этого не было таких успехов ни при Манчини, ни при Луческу.

У Семака заканчивается контракт, который рассчитан до лета. Но, думаю, что с ним уже все переговорено, а объявят где-то до 22 января, когда начинается трансферное окно», – сказал 74-летний Орлов в эфире «ГСО Live».

«Зенит» занял четвертое место в лигочемпионском квартете и остался без еврокубковой весны.

Команда Семака лидирует в чемпионате России после 19 туров с 10-очковым перевесом над «Краснодаром».

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