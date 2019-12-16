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Говорят, летом Семак может покинуть «Зенит». Это правда?
Да, такой вариант тоже есть.
Откуда эти разговоры?
Контракт Семака действует до 30 июня 2020 года. Предполагалось, что тренер «Зенита» переподпишет его до 31 декабря, но сразу после вылета из еврокубков Сергей вместе с женой улетел в Африку. Неизвестно, кто именно взял паузу (коуч или клуб), но история действительно странная – обычно в Петербурге очень внимательно относятся к договорам с тренерами. Например, Роберто Манчини сразу же получил трехлетний контракт – сложно представить, что он был бы не продлен за полгода до истечения.
По Семаку есть два варианта. Либо они с «Зенитом» уже все обсудили и остались только юридические формальности, либо заруиненная ЛЧ затруднила переговоры Сергея с боссами. В пользу второй версии есть инсайд Геннадия Орлова, который сказал, что в «Газпроме» сейчас рассуждают так: «Семак – тренер только для России, а нам этого мало, мы хотим в Европе побеждать».
Почему Семак правда может уйти?
Сергей Семак в матче против «Бенфики»Getty Images
Простая закономерность – зенитовских тренеров наказывают за безнадежные поражения в еврокубках. Петржелу сняли вскоре после вылета от «Севильи», Адвокату не дали кэша на усиление после стыдной дуэли с «Удинезе», а Спаллетти собирал вещички после 2:4 против «Боруссии». В руководстве «Газпрома» действительно не любят, когда клуб бессилен в Европе, а у Семака два провала за год: избиение от «Вильярреала» и четвертое место в группе ЛЧ (худший результат в истории).
Есть и косвенная причина для расставания. Уже не тайна, что после «Бенфики» Дзюба истерил в раздевалке – коуча давно напрягает поведение суперзвезды, и Сергей был бы рад избавиться от Артема. Разумеется, клуб против – теперь все может дойти до ультиматумов. Похожая ситуация с Ивановичем, который ворчит по любому поводу, но серб и так должен уехать из Петербурга летом – сомнительно, что его переподпишут.
Короче: у Семака накопились проблемы как в плане тактики, так и в плане психологии. Никакой катастрофы нет, но сейчас невероятно важно, как команда проведет весенний отрезок: если «Зенит» поплывет и расплескает отрыв, тренера уволят, несмотря на прошлогоднее чемпионство и две победы над «Спартаком».
Почему Семак никуда не уйдет?
Самое элементарное: в Лиге чемпионов у «Зенита» был объективно самый недорогой состав в группе, плюс выбыл Малком, взятый специально под осенний этап. Да, матч с «Бенфикой» – тотальная катастрофа (хотя Семак не согласен), которую подробно разобрал даже Александр Медведев, но это всего лишь 90 минут. Более того, даже если приплюсовать к лиссабонскому выезду печальные домашние 0:2 против Лейпцига, зенитовское руководство вряд ли уже поставило крест на Семаке.
Во-первых, в Питере никогда не избавлялись от коучей, если не было продолжительного кризиса – это доказывают примеры Петржелы, Адвоката и Спаллетти. Виллаш-Боашу, Луческу и Манчини давали доработать, но с ними все было ясно сильно заранее. У Семака же совершенно другой случай: его «Зенит» стабильно прекрасен в РПЛ, но оступился в Европе. Такой результат можно сравнить с жутковатым «Осером»-2010: после трагедии с французами Спаллетти спокойно дотащил команду до золота, а спустя год вывел питерцев в 1/8 Лиги чемпионов. С Сергеем Богдановичем, скорее всего, рассчитывают на аналогичный сценарий.
Во-вторых, сам Алексей Миллер, который принимает ключевые решения, исторически ставит Премьер-лигу выше любого другого турнира. Топ-менеджер «Газпрома» искренне блаженствует, когда его любимый клуб выносит всех в России, и мечтает поскорее обогнать «Спартак» по чемпионствам – для Миллера это дело чести. Следовательно, вторая подряд победа в РПЛ обеспечит Семаку третий еврокубковый шанс – возможно, все же последний.
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