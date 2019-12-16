Откуда эти разговоры?

Контракт Семака действует до 30 июня 2020 года. Предполагалось, что тренер «Зенита» переподпишет его до 31 декабря, но сразу после вылета из еврокубков Сергей вместе с женой улетел в Африку. Неизвестно, кто именно взял паузу (коуч или клуб), но история действительно странная – обычно в Петербурге очень внимательно относятся к договорам с тренерами. Например, Роберто Манчини сразу же получил трехлетний контракт – сложно представить, что он был бы не продлен за полгода до истечения.

По Семаку есть два варианта. Либо они с «Зенитом» уже все обсудили и остались только юридические формальности, либо заруиненная ЛЧ затруднила переговоры Сергея с боссами. В пользу второй версии есть инсайд Геннадия Орлова, который сказал, что в «Газпроме» сейчас рассуждают так: «Семак – тренер только для России, а нам этого мало, мы хотим в Европе побеждать».

Почему Семак правда может уйти?

Сергей Семак в матче против «Бенфики»Getty Images

Простая закономерность – зенитовских тренеров наказывают за безнадежные поражения в еврокубках. Петржелу сняли вскоре после вылета от «Севильи», Адвокату не дали кэша на усиление после стыдной дуэли с «Удинезе», а Спаллетти собирал вещички после 2:4 против «Боруссии». В руководстве «Газпрома» действительно не любят, когда клуб бессилен в Европе, а у Семака два провала за год: избиение от «Вильярреала» и четвертое место в группе ЛЧ (худший результат в истории).

Есть и косвенная причина для расставания. Уже не тайна, что после «Бенфики» Дзюба истерил в раздевалке – коуча давно напрягает поведение суперзвезды, и Сергей был бы рад избавиться от Артема. Разумеется, клуб против – теперь все может дойти до ультиматумов. Похожая ситуация с Ивановичем, который ворчит по любому поводу, но серб и так должен уехать из Петербурга летом – сомнительно, что его переподпишут.

Короче: у Семака накопились проблемы как в плане тактики, так и в плане психологии. Никакой катастрофы нет, но сейчас невероятно важно, как команда проведет весенний отрезок: если «Зенит» поплывет и расплескает отрыв, тренера уволят, несмотря на прошлогоднее чемпионство и две победы над «Спартаком».

Почему Семак никуда не уйдет?

Самое элементарное: в Лиге чемпионов у «Зенита» был объективно самый недорогой состав в группе, плюс выбыл Малком, взятый специально под осенний этап. Да, матч с «Бенфикой» – тотальная катастрофа (хотя Семак не согласен), которую подробно разобрал даже Александр Медведев, но это всего лишь 90 минут. Более того, даже если приплюсовать к лиссабонскому выезду печальные домашние 0:2 против Лейпцига, зенитовское руководство вряд ли уже поставило крест на Семаке.

Во-первых, в Питере никогда не избавлялись от коучей, если не было продолжительного кризиса – это доказывают примеры Петржелы, Адвоката и Спаллетти. Виллаш-Боашу, Луческу и Манчини давали доработать, но с ними все было ясно сильно заранее. У Семака же совершенно другой случай: его «Зенит» стабильно прекрасен в РПЛ, но оступился в Европе. Такой результат можно сравнить с жутковатым «Осером»-2010: после трагедии с французами Спаллетти спокойно дотащил команду до золота, а спустя год вывел питерцев в 1/8 Лиги чемпионов. С Сергеем Богдановичем, скорее всего, рассчитывают на аналогичный сценарий.

Во-вторых, сам Алексей Миллер, который принимает ключевые решения, исторически ставит Премьер-лигу выше любого другого турнира. Топ-менеджер «Газпрома» искренне блаженствует, когда его любимый клуб выносит всех в России, и мечтает поскорее обогнать «Спартак» по чемпионствам – для Миллера это дело чести. Следовательно, вторая подряд победа в РПЛ обеспечит Семаку третий еврокубковый шанс – возможно, все же последний.

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