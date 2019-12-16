«Рубин» объявил о расторжении контракта с тренером Романом Шароновым.

«Клуб по взаимному согласию сторон прекращает сотрудничество с тренером Романом Шароновым и его тренерским штабом. ФК «Рубин» ценит вклад специалистов в развитие клуба, благодарит за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей карьере!» – говорится в официальном заявлении.

Казанцы намекнули, что вскоре объявят имя нового коуча.

Шаронов возглавил «Рубин» летом 2019-го, формально функции главного тренера выполнял Эдуардо Докампо из-за отсутствия у Романа нужной лицензии.

Казанский клуб ушел на зимний перерыв на 13-м месте, в зоне стыковых матчей.

Говорят, летом Семак может покинуть «Зенит». Это правда?

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