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«Рубин» отправил в отставку Шаронова
Рока в РПЛ больше не будет.
«Рубин» объявил о расторжении контракта с тренером Романом Шароновым.
«Клуб по взаимному согласию сторон прекращает сотрудничество с тренером Романом Шароновым и его тренерским штабом. ФК «Рубин» ценит вклад специалистов в развитие клуба, благодарит за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей карьере!» – говорится в официальном заявлении.
Казанцы намекнули, что вскоре объявят имя нового коуча.
- Шаронов возглавил «Рубин» летом 2019-го, формально функции главного тренера выполнял Эдуардо Докампо из-за отсутствия у Романа нужной лицензии.
- Казанский клуб ушел на зимний перерыв на 13-м месте, в зоне стыковых матчей.
Говорят, летом Семак может покинуть «Зенит». Это правда?
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