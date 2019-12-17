Капитан «Спартака» Георгий Джикия не считает, что «Зенит» обеспечил золото РПЛ после первой части чемпионата России.

«Зенит» – чемпион? Следующий вопрос, пожалуйста. Нынешний сезон еще не закончен. Я все подсчеты буду проводить в мае. Или чуть раньше, если кто-то досрочно выиграет золото.

Что касается отрыва в десять очков от второго места, посмотрим, что будет после сборов. Может, чей-то порыв иссякнет. Не хочу никого заранее называть чемпионом, прогнозировать что-либо, поздравлять кого-либо. Вот когда кто-то выиграет золото, тогда и поздравлю знакомых ребят, напишу им с удовольствием», – цитирует 26-летнего Джикию «Чемпионат».

Поле 19 туров «Зенит» лидирует в РПЛ с 10-очковым преимуществом над «Краснодаром».

«Спартак» замыкает топ-10, отставание от лидера – 23 балла.

Говорят, летом Семак может покинуть «Зенит». Это правда?

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