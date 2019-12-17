Лев Лещенко вошел в консультативный совет «Динамо»

Народный артист РСФСР Лев Лещенко вошел в новый состав консультативного совета московского «Динамо».

На официальном сайте бело-голубых сообщается, что на недавнем заседании совет обсудил выступление клуба в первой части чемпионата России, развитие академии, работу со спонсорами и болельщиками.

В состав совета, помимо 77-летнего Лещенко, вошли Георгий Веренич, Михаил Гершкович, Сергей Захаров, Александр Ивлев, Вадим Ковалев, Владимир Пильгуй, Джордж Рижинашвили, Николай Соломон, Петр Фрадков и Михаил Эскиндаров. Председателем был Сергей Степашин.

После 19-ти туров РПЛ «Динамо» занимает восьмое место, отставая на 21 очко от лидирующего «Зенита».

10 мая 2019 года Лещенко исполнил песню «День Победы» перед матчем «Динамо» и «Ростова».

Джикия: «Зенит» – чемпион? Следующий вопрос. Сезон еще не закончен»

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме