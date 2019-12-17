Главный тренер «Зенита» Сергей Семак продлит контракт с сине-бело-голубыми. По информации «Спорт-Экспресс», 43-летнему специалисту будет предложено новое соглашение сроком «1+1» с увеличением зарплаты до 1,7 миллиона евро в год с учетом бонусов.

Срок нынешнего соглашения истекает летом 2020 года, по нему Семак получает 1,2 млн евро в год.

После 19 туров РПЛ «Зенит» набрал 45 очков и занимает первое место, опережая идущий вторым «Краснодар» на 10 очков.

«Зенит» занял четвертое место в лигочемпионском квартете и остался без еврокубковой весны.

Говорят, летом Семак может покинуть «Зенит». Это правда?

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