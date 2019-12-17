Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал непопадание российских клубов в еврокубковую весну.

«Ни одного клуба РПЛ не будет в еврокубках весной. Говорили, что это деградация, но этого нет. Наша турнирная таблица показывает, что до конца сезона не будут определены ни участники еврокубков, ни команды на вылет. Мои коллеги из УЕФА нигде не видели такую плотность по очкам, это говорит о том, что у нас очень конкурентная среда.

То, что нас нет в еврокубках весной – это минус. Более того – мы потеряем шестую строчку в таблице коэффициентов лиг. Для нас это очень обидно. Это не большой урон для имиджа лиги, но негатив есть. Не думаю, что это безответственность или у наших команд не было старания. У всех клубов свои обстоятельства. Думаю, каждый клуб сделает выводы.

Наши команды везде боролись до конца. Мы уступаем, но на это есть объективные причины. Однако надежда есть. У нас ряд команд сейчас омолаживается», – приводит слова Прядкина Sportbox.ru.

Российские клубы не попали в еврокубковую весну впервые с сезона-2001/02.

Тогда в весеннюю часть Лиги чемпионов/Кубка УЕФА не смогли пробиться «Спартак», «Локомотив», «Торпедо», «Анжи», «Черноморец» и «Динамо».

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