В программе «Вечерний Ургант» на Первом канале прозвучала шутка про нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбу.

Иван вместе с актером Николаем Чиндяйкиным зачитывали шуточные хокку.

«Теперь спортивное хокку.

Трава тянется к небу.

Дзюба бежит по ней.

Дзюба, не беги, иди... Все», – прочитал ведущий.

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Осенью болельщики московского «Спартака» скандировали кричалку «Дзюба, иди ***** [нафиг]» на матчах Сан-Марино – Россия и «Урал» – «Спартак».

Позже около 150-200 фанатов «Спартака» задержали в Санкт-Петербурге перед матчем с «Зенитом». Многие связали задержания с кричалками про Дзюбу.

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