«Дзюба, иди...» Ургант отпустил едкую шутку про Артема
Иван – мастер тонких рофлов.
В программе «Вечерний Ургант» на Первом канале прозвучала шутка про нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбу.
Иван вместе с актером Николаем Чиндяйкиным зачитывали шуточные хокку.
«Теперь спортивное хокку.
Трава тянется к небу.
Дзюба бежит по ней.
Дзюба, не беги, иди... Все», – прочитал ведущий.
- Осенью болельщики московского «Спартака» скандировали кричалку «Дзюба, иди ***** [нафиг]» на матчах Сан-Марино – Россия и «Урал» – «Спартак».
- Позже около 150-200 фанатов «Спартака» задержали в Санкт-Петербурге перед матчем с «Зенитом». Многие связали задержания с кричалками про Дзюбу.
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