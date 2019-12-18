17 декабря экс-футболист Евгений Савин опубликовал на странице блога «Красава» на ютьюбе новый выпуск – о футбольных фанатах в России. Утром 18 декабря видеохостинг удалил ролик.

При переходе на страницу выпуска сервис выдает следующее уведомление: «Видео удалено за нарушение Условий использования YouTube».

Сам ведущий отреагировал постом в инстагргаме. Савин сделал предположение о возможной причине удаления: «Я так же как и вы проснулся вот с такой картиной! Видимо, кому-то очень не понравилось наше честное видео про фанатов. Перезальем/восстановим и будем ждать вашей поддержки».

Видеоблогер оперативно перезалил сюжет под названием «Почему власть душит фанатов». Теперь его можно посмотреть на странице блога во Вконтакте.

Василий Уткин призывает смотреть, «пока не удалили снова».

Причиной бана на ютьюбе могла послужить специфика ролика – выпуск освещает непростые взаимоотношения футбольных болельщиков в России с правоохранительными органами. Для нового видео Савин пообщался с известными представителями фанатского движения, бывшим работником центра по борьбе с экстремизмом, с генеральным секретарем и директором по безопасности РФС.

Причина разлада во взаимоотношениях между фанатами и правоохранительными органами – события в Санкт-Петербурге вокруг матча «Зенит» – «Спартак». 2 декабря после игры задержали заводящего фанатов «Спартака» Валерия Бевза a.k.a. Валерия Амиго. Полицейские посчитали, что он заряжал матерные кричалки в адрес Артема Дзюбы. На него составили административный протокол и отпустили без штрафа. Помимо Валерия арестовали также 22 болельщика красно-белых – 19 попали на 500 рублей в пользу государства, остальные трое остались за решеткой на 15 суток.

В 19-м туре Премьер-лиги прошла беспрецедентная акция фанатской солидарности – болельщики российских клубов объединились против полиции и покинули трибуны по ходу матчей.

Вот здесь можно посмотреть, как выглядела акция.

А здесь – почитать про реакцию тренеров, Кремля и Шнурова на события в Питере.

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