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Савин рассказал, за что заблокировали выпуск «Красавы» про российских фанатов

Савин рассказал, за что заблокировали выпуск «Красавы» про российских фанатов
Eurosport

40 мин. назад

Блогер уже удалил проблемный фрагмент и залил ролик обратно.

Евгений Савин рассказал, за какой фрагмент ютьюб заблокировал новый выпуск блога «Красава» о взаимоотношениях российских фанатов с органами правоохранительной власти.

Вечером 17 декабря бывший футболист загрузил выпуск на видеохостинг, а утром 18-го сообщил подписчикам в инстаграме о блокировке.

19 декабря история закончилась – Евгений объяснил, в чем была проблема. «Запрещенный видос вернули на канал. Причиной бана послужил фрагмент, где ОМОН ****** [бьет] людей на стадионе (мы затерли этот момент). Я думаю, инициатор жалобы понятен», – подписал Савин .
  • По ходу 19-го тура фанаты почти всех клубов РПЛ ушли с трибун на 30-й и 40-й минутах своих матчей, чтобы поддержать задержанных в Петербурге фанатов «Спартака».
  • К акции присоединились болельщики «Зенита», «Динамо», «Арсенала», «Локомотива» и других команд.

Фанаты «Зенита», «Динамо», «Арсенала» и «Локо» ушли с трибун в знак протеста против задержаний

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