Всякий раз, когда русские футболисты возвращаются из европейских чемпионатов в РПЛ, велик соблазн скатиться в перечисление того, чего мог добиться игрок, но не сделал. Иногда – это действительно обида за нереализованные шансы, чаще – просто хотелки болельщиков из серии «чтобы наш там всех порвал», которые не имеют ничего общего с реальностью.

Когда речь заходит о единственном российском тренере, который худо-бедно закрепился в Европе, степень ожиданий возрастает еще сильнее. Кому не мечталось, чтобы Леонид Слуцкий возглавил клуб топового чемпионата? Но реальность все же иная. В обе команды тренер устраивался по прямой или косвенной протекции Романа Абрамовича. Собственно, и «Халл», и «Витесс» в какой-то степени – это фарм-клубы «Челси». В этом нет ничего плохого, просто нужно понимать, что при таких вводных нужно прыгнуть выше головы, чтобы перейти на следующую ступеньку.

Леонид СлуцкийGetty Images

У Слуцкого по разным причинам не получилось. «Халл» ушел в неуправляемое пике уже через полгода, «Витесс» завершил чемпионат на высоком пятом месте, но провалил плей-офф и не вышел в еврокубки. Нормальный, но не головокружительный результат. А дальше вы все знаете: лидерство на старте, проблемы с Рихедли Базуром, пять поражений подряд и отставка. После такого может быть только три варианта:

чемпионат уровня Эредивизи, но клуб попроще;

экзотические варианты типа АЕК;

вернуться в Россию под интересный проект. Даже несмотря на провал в еврокубках, РПЛ остается второй-третьей лигой после «Большой пятерки».

Слуцкий разумно выбрал «Рубин», где под него подстроят все. Об этом говорит и пятилетний контракт, и обещание главы республики о стабильной игре в еврокубках. Можно предположить, что у Слуцкого будут деньги на серьезное усиление и полный карт-бланш в принятии решений. В Татарстане, похоже, поняли, что если даже один из российских тренеров не поднимет «Рубин» наверх и не вернет болельщиков на трибуны (посещаемость «Рубина» меньше девяти тысяч при вместимости «Центрального» в 25 тысяч), то кто тогда вообще может это сделать. Как сказал Василий Уткин: «Если Слуцкий вылетит с «Рубином» из Премьер-лиги, он будет вправе сказать, что в этом городе ничего не поможет футболу, а вместо стадиона – бассейн».

Леонид СлуцкийGetty Images

В обоих европейских клубах Слуцкий был чистым наемником. И был бы им и дальше еще не один год, скитаясь по второсортным командам. В Казани ему дают возможность сделать топ-команду на уровне РПЛ практически с нуля. Это интересный вызов, возможность решения принципиально других задач и прокачка новых скиллов, в хорошо знакомых условиях и с полезным новым опытом из Европы.

При этом никто дверь в Европу не закрывает. Если получится пошуметь в России и еврокубках с учетом пусть и спорного опыта в Англии и Нидерландах, то у Слуцкого 100% будут новые предложения и, возможно, из более солидных клубов. По крайней мере, самоирония и открытость Леонида помогли ему создать хорошие отношения с прессой и болельщиками, а это немаловажно.

Иногда, чтобы сделать прорыв, нужно на время вернуться в зону комфорта. Завязнуть в европейском болоте гораздо опаснее.

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