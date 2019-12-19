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Слуцкий подписал контракт с «Рубином» на 5 лет

Слуцкий подписал контракт с «Рубином» на 5 лет
Eurosport

51 мин. назадОбновлено 50 мин. назад

Командировка Леонида Викторовича в Европу подошла к концу.

«Рубин» объявил о назначении Леонида Слуцкого на пост главного тренера команды.

«Главным тренером «Рубина» стал Леонид Викторович Слуцкий. 48-летний российский специалист подписал контракт с ФК «Рубин» на пять лет», – сообщается на официальном сайте казанцев.

  • Ранее «Рубин» уволил Романа Шаронова, а сам Слуцкий покинул пост главного тренера «Витесса».
  • Слуцкий не работал в России с декабря 2016 года после ухода из ЦСКА.

Новый пост в инстаграме Слуцкого – недвусмысленный намек, что Леонид Викторович соскучился по работе

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