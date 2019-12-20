Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев недоволен решением Федерации спортивных журналистов России назвать коуча «Локомотива» Юрия Семина тренером года.

«Юрий Семин – тренер года в России? По версии Федерации спортивных журналистов России? Не умаляя заслуг Палыча, но в такой Федерации голосовали точно серебряные олени! Тренеры синхронисток, пловцов, гимнастов, фехтовальщиков и Ласицкене заплакали», – написал 45-летний Губерниев в телеграм-канале.

«Локомотив» Семина ушел на зимний перерыв в чемпионате России пятым с отставанием в 11 очко от «Зенита».

Лучшей командой стала сборная России по пляжному футболу.

Премия называется «Серебряная лань».

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