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Sport24: МВД на встрече с РФС и РПЛ заявило об ужесточении работы с фанатами

Sport24: МВД на встрече с РФС и РПЛ заявило об ужесточении работы с фанатами
Eurosport

9 мин. назад

Ждать новые бойкоты?

В четверг, 19 декабря, в Москве прошла трехсторонняя встреча с участием представителей Российского футбольного союза, Премьер-лиги и МВД. Она была посвящена недавним задержаниям болельщиков, кричавших нецензурные выражения в адрес капитана сборной России Артема Дзюбы.

«Правоохранительные органы выразили жесткую позицию относительно дальнейших взаимоотношений с футбольными фанатами. Представители силовых ведомств не считают, что перегнули палку в ходе последних задержаний болельщиков на матчах РПЛ, и выступают за дальнейшее ужесточение методов работы с футбольными фанатами», – сообщил источник Sport24.

При этом сотрудники Министерства внутренних дел назвали работу РФС и Премьер-лиги с болельщиками неудовлетворительной. В обоих футбольных ведомствах отказались от комментариев по поводу встречи.

  • 1 декабря после матча «Зенита» со «Спартаком» задержали, по разным данным, от 70 до 100 фанатов. Трех болельщиков «красно-белых» продержали под арестом семь суток.
  • Из-за заключения под стражу ультрас почти всех клубов РПЛ устроили акцию «Фанат не преступник» и покинули трибуны матчей последнего тура на 30-й минуте.

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