Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин получил награду лучшему тренеру России в 2019 году от Федерации спортивных журналистов России.

Телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на это постом в телеграме: «Не умаляя заслуг Палыча, но в такой Федерации голосовали точно серебряные олени!»

В ответ Юрий Павлович швырнул в шоумена панчем – выложил в инстаграм фотографию со статуэткой и написал: «Голосующие олени лучше говорящих попугаев!»

«Локомотив» вылетел из Лиги чемпионов, идет на пятом месте в РПЛ и отстает от лидирующего «Зенита» на 11 баллов.

Дмитрий Губерниев недавно сходил на шоу Comment Out, в котором кинул в себя стулом и приклеил на лицо волосы с чьих-то ног.

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