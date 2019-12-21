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Сёмин – Губерниеву: «Голосующие олени лучше говорящих попугаев»
Настоящий медиасрач настоящих мужчин.
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин получил награду лучшему тренеру России в 2019 году от Федерации спортивных журналистов России.
Телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на это постом в телеграме: «Не умаляя заслуг Палыча, но в такой Федерации голосовали точно серебряные олени!»
В ответ Юрий Павлович швырнул в шоумена панчем – выложил в инстаграм фотографию со статуэткой и написал: «Голосующие олени лучше говорящих попугаев!»
- «Локомотив» вылетел из Лиги чемпионов, идет на пятом месте в РПЛ и отстает от лидирующего «Зенита» на 11 баллов.
- Дмитрий Губерниев недавно сходил на шоу Comment Out, в котором кинул в себя стулом и приклеил на лицо волосы с чьих-то ног.
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