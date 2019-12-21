Дмитрий Губерниев продолжил медиавойну с Юрием Семиным, который назвал комментатора говорящим попугаем.

«Ох и умыл меня Юрий Семин! Ох умыл! Сказал, что олени лучше говорящих попугаев! Олени-то, может, и лучше… Но только тренером года в России, при успехах гимнастов, легкоатлеток, пловцов, синхронисток, фехтовальщиков и так далее, никак не может быть наставник футбольной команды, чей результат в Лиге чемпионов оказался пшиком!

Не умаляю заслуг Юрия Палыча, но каким местом проголосовала Федерация спортивных журналистов России? А попугаи – птички домашние, они у людей живут и радуют. Людей!» – написал Губерниев у себя в телеграм-канале.

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин получил награду лучшему тренеру России в 2019 году от Федерации спортивных журналистов России. Телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на это постом в телеграме: «Не умаляя заслуг Палыча, но в такой Федерации голосовали точно серебряные олени!» В ответ Семин назвал комментатора говорящим попугаем.

«Локомотив» вылетел из Лиги чемпионов, идет на пятом месте в РПЛ и отстает от лидирующего «Зенита» на 11 баллов.

Дмитрий Губерниев недавно сходил на шоу Comment Out, в котором кинул в себя стулом и приклеил на лицо волосы с чьих-то ног.

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