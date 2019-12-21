Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев высказался об отношении к дорогим машинам и тренировкам.

«Тачки нет, езжу на такси, пока не хочу покупать. Машина мешает развиваться молодому футболисту.

Отец считает, что когда молодые, 17-18-летние игроки покупают тачки, то они в развитии начинают отставать. Должен быть только футбол и полная концентрация на футболе.

А почему рано [приезжаю на тренировки] – не хочется в пробки попадать. Если выехать хотя бы на 10 минут позже, то застрянешь сильно. Мне нормально приезжать к 8 утра: подготовка идет, к доктору захожу», – сказал в интервью ютуб-каналу «Спартака».

Transfermarkt оценивает Бакаева в четыре миллиона евро.

В чемпионате России-2019/20 Зелимхан забил три мяча и восемь раз ассистировал.

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