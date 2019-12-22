Леонид Слуцкий рассказал о причинах ухода из «Витесса» и о том, почему после нескольких лет в Европе вернулся тренировать в Россию.

Российский тренер покинул голландский «Витесс» после серии из пяти поражений подряд. Руководство команды не увольняло коуча – он ушел по собственному желанию из-за комплекса факторов.

«Причин несколько. Одна из них – глобальная. На каком-то этапе я понял: несмотря на обилие талантливых футболистов и перспективной молодежи в Голландии, местные болельщики, специалисты и даже игроки привыкли к конкретному футболу и конкретному стилю. И если тренер работает по несколько иным принципам, общественности становится не очень интересно, голландцы просто не готовы к каким-то изменениям.

Европейцы и в принципе люди с иной футбольной философией, на мой взгляд, не очень нужны в Голландии. Со временем понял, что у них очень специфический футбол, этакое государство в государстве. И безусловно, свою роль сыграли последние результаты. Хотя в целом я считаю период работы в «Витессе» успешным. Даже в момент ухода по очкам и текущему результату мы выступали абсолютно как в прошлом сезоне, а до меня у «Витесса» бывали выступления и хуже.

Почему выбрал вариант с «Рубином»? Вы знаете, мне многие писали сообщения в инстаграме: «Да ты что, какая Россия, ни в коем случае, только Европа!» Но надо понимать, что на разных жизненных этапах у тебя есть разные цели и задачи. К примеру, три года назад мне безумно хотелось попробовать себя за рубежом, и я считаю, что полученный в «Халле» и «Витессе» опыт – суперклевый. Прекрасно понимал, что работа в Европе – это интересно и классно, но, наверное, я бы и дальше получал приглашения из клубов плюс-минус такого же уровня – речь не про конкретные страны, а про команды и их задачи. И на данном этапе внутренние ощущения мне все-таки подсказали, что интереснее поработать при более серьезных целях», – сказал Слуцкий «СЭ».

Слуцкий не работал в РПЛ после ухода из ЦСКА в 2016 году.

Лео трижды побеждал с армейцами в чемпионате России.

Сульшер далеко не физрук, но первый год в «МЮ» вышел слабым. Что будет дальше?

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