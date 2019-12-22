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Tutto Mercato: «МЮ» может заплатить 40 млн евро за Миранчука

Tutto Mercato: «МЮ» может заплатить 40 млн евро за Миранчука
Eurosport

1 час назадОбновлено 59 мин. назад

К охоте подключается Англия.

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Миранчук может перейти в «Манчестер Юнайтед».

По информации Tutto Mercato, руководство манкунианского клуба готово предложить за 24-летнего футболиста 40 миллионов евро.

  • В сезоне-2019/20 Миранчук сыграл за «Локомотив» 21 матч, его статистика – девять голов и четыре ассиста.
  • Также сообщалось об интересе к Алексею со стороны «Ювентуса», «Милана» и «Лацио».

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