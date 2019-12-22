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Агент Миранчука прокомментировал интерес «Манчестер Юнайтед»
Выдыхаем: трансфер если и состоится, то не в зимнее окно.
Вадим Шпинев, представитель полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука, прокомментировал информацию об интересе к его клиенту со стороны «Манчестер Юнайтед».
«Бред и слухи. Нужно уделять меньше внимания левым изданиям», – приводит слова Шпинева «Чемпионат».
- Ранее сообщалось о том, что интерес к Миранчуку проявляет «Ювентус».
- Алексей забил два мяча в ворота «бьянконери» в двух матчах на групповом этапе Лиги чемпионов.
- В чемпионате России-2019/20 Миранчук провел 16 матчей, забил пять мячей и отдал две голевые передачи.
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